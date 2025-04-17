兵庫県知事の疑惑告発文書問題に絡み、「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が名誉を毀損されたとして、立憲民主党の小西洋之参院議員に損害賠償を求めた訴訟で、立花氏は17日までに請求を放棄し、訴訟が終結した。