額賀福志郎衆院議長は17日の皇族確保に関する会合で、衆参正副議長が取りまとめ案を作成した上で、次回会合に示す意向を表明した。現時点で自民党と立憲民主党は個別論点で溝が残っており、双方が歩み寄れるかどうかが焦点になる。