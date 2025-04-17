4月17日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、timelesz・菊池風磨とMrs. GREEN APPLE・大森元貴がVTR出演。お互いの第一印象について語った。【関連】 timelesz菊池風磨、“境遇が近い”ミセス大森に感謝「ちょうど俺らがオーディションやってる時に…」今回番組では、4月25日公開予定の映画『#真相をお話しします』でダブル主演を務める菊池と大森にインタビューを実施。この中で、“お互いの第一印象を覚えていますか？”という