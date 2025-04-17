17日の県内は高気圧におおわれ、日中は気温が上昇。上越市高田で24.8℃、三条・津川で23.5℃、長岡・小出で23.1℃など、5月下旬から6月上旬並みの陽気となりました。津川や小出、関川村下関などでは今年1番の暖かさとなり、県内で28ある観測点のうち、24地点で日中の気温が20℃を超えました。22.9℃まで気温が上昇した新潟市中央区ではコートを脱いで歩く人の姿もみられました。この暖かさは18日も続く見込みで、18日はさら