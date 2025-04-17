ゴールデンウィーク恒例の「九谷茶碗まつり」が石川県能美市で開かれるのを前に、17日にキャンペーン隊が北陸放送を訪れ、見どころをPRしました。2025年で116回目となる九谷茶碗まつりは、毎年、全国から10万人ほどの来場者が訪れる人気イベントです。「能美登（のみと）つながるいしかわの伝統工芸」をテーマに、能登の復旧・復興を応援しようと、2024年に引き続き輪島塗と珠洲焼の店舗が参加するほか、2025年は初めて輪島朝市も