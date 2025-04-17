5月9日～11日に千葉 幕張メッセにて行われるK-POPフェスティバル『KCON JAPAN 2025』にて、オーディション企画『DREAM STAGE』を開催。BOYNEXTDOOR、TWS、IS:SUEが出演する。 （関連：BOYNEXTDOOR、初単独ツアー日本公演完走「これが愛なんじゃないかと感じました」笑顔溢れた横浜公演振り返り） 同ステージは現場で行われるオーディションを通じて選ばれた数十名のKPOPファンがステ&#12540