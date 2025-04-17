今年創設された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」のノミネート作品が発表されました。 【写真を見る】【新たな国際音楽賞】「MUSIC AWARDS JAPAN」最優秀アーティスト賞にCreepy Nuts/ミセス/ Vaundy/YOASOBI/藤井風がノミネート「MUSIC AWARDS JAPAN」は音楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を超えて設立