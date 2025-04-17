イスラエルが早ければ来月にもイランの核関連施設を攻撃する計画を立てていて、トランプ大統領に阻止されていたとアメリカメディアが報じました。アメリカニューヨーク・タイムズは16日、イスラエルが早ければ5月にもイランの核関連施設を攻撃する計画を立案したものの、トランプ大統領が却下していたと報じました。イスラエルの計画では、アメリカ軍をイラン攻撃の中心的役割に据えていたということです。一方で、トランプ政権