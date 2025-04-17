オリックス・九里が18日の日本ハム戦に先発する。12日の楽天戦（楽天モバイル）では8回無失点で今季2勝目を記録。114球の力投から移籍後初の中5日で今季3勝目を目指す。「（前回114球の影響は）ないです。間隔を詰めて投げさせていただけることをしっかりと粋に感じて、頑張りたい」。日本ハムは今月5日に敵地・エスコンフィールドで8回5安打1失点と快投し、今季初勝利を挙げた相手。「打者の反応を見て、捕手とイニング間もし