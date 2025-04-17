予想される影響は54万人以上。都心の大動脈の大規模な運休が19日に迫る中、影響が出ています。この週末、一部区間で運休するJR山手線と京浜東北線。19日（土）は始発から終電まで、山手線の外回りの上野駅から大崎駅の間と京浜東北線の東十条駅から品川駅の間で運休します。20日（日）は始発から正午ごろまで、山手線の内回りと外回りの上野−大崎間と京浜東北線の東十条−品川間で運休となります。今回の運休は2031年度に開通を目