さいたま市で女子高校生が殺害された事件。事件の前、逮捕された男が1時間半にわたって現場付近を徘徊（はいかい）していたことが分かりました。女子高校生を狙った訳は。■逮捕の男1時間半も現場徘徊花を手向けに来る人は17日も。さいたま市のマンションで高校1年生の手柄玲奈さん（15）が殺害された事件。逮捕された谷内寛幸容疑者（24）について、新たに分かったことがあります。現場からは血の付いた包丁が1本押収