競泳女子で２０２４年パリ五輪代表の平井瑞希（１８）が１７日、都内で行われたヘアケアブランド「ＴＯＫＩＯインカラミ」の所属会見に出席し、英語の習得に意欲を見せた。パリ五輪の１００メートルバタフライで７位に入った平井は、４月１日付で同ブランドと所属契約を締結。今春には神奈川・日大藤沢高を卒業し、米テネシー大に進んで米国を拠点に練習を行うという。平井は「ＮＣＡＡ（全米大学体育協会）は世界トップレベル