「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）4月16日（水）の放送は、プロ野球解説者として活躍中の里崎智也、鳥谷敬、糸井嘉男がご来店。糸井のぶっちゃけトークに、鳥谷のツッコミが炸裂！？【動画】糸井嘉男&鳥谷敬「女性にもヤジられる」阪神時代のプレッシャーを告白！？野球解説者として大活躍中の3人元千葉ロッテマリーンズの里崎は、2006年にはWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)で日本の優勝に貢献した、日本