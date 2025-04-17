《同席された女性の方には、不快な思いをさせてしまったことを、大変申し訳なく思っております。叶うのであれば、快復後直接お会いして謝罪させていただきたく思います》4月16日、所属事務所を通じてこうコメントを発表したのはお笑いタレント・石橋貴明（63）。3日に食道がんであることを公表し、芸能活動を休止している石橋だが、最近、元タレント・中居正広氏（52）のスキャンダルに関連し、ある“疑惑”が報じられていた。「3