香川県庁で開かれた第1回連絡会 「アメリカ第一」を掲げるトランプ大統領が関税の引き上げを打ち出し、世界中に波紋が広がっています。香川県の企業への影響について話し合う会議が県庁で開かれました。 （JA香川県の担当者）「今からどうなるかという不安が皆さんあると思う」（高松信用金庫の担当者）「県内の事業者の不安を少しでも取り除けるよう精一杯対応したい」 香川県が開いた連絡会には県内の金融、商業、農業