俳優の高橋克典（60）が17日、公式ブログを更新し、アルペンスキーのシーズンを終えた16歳の息子との再会を報告。公開された「成長を感じた」息子の姿が話題を呼び、ファンからも温かな声が寄せられている。【写真】「立派に成長」16歳の息子の姿を公開（高橋克典ブログより）「シーズン終わりました。」と題した投稿では、「色々あったシーズンだったけど、色々考えて、前に進めた」と振り返り、「皆さんのお力添え、ご協力あ