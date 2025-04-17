アニメ「鬼滅の刃」の作中で、“炎柱”煉獄杏寿郎が「うまい！うまい！」と連呼しながら食べる牛鍋弁当にちなんだ一品、オリジナルホイルステッカー付き「黒毛和牛 無限 牛鍋弁当」が発売される。価格は税込2101円。明治4年創業、150年以上の歴史を持つ肉の老舗・株式会社柿安本店（三重県桑名市）との初コラボレーション企画から誕生した商品で、4月29日から5月31日まで、全国の「柿安ダイニング」「柿安 牛めし」「柿安」63