南海トラフ地震が発生した際、建物の倒壊や津波による浸水の被害が想定される高知県の室戸警察署で4月17日、高台にある代替施設へ移転する訓練が行われました。室戸警察署は、南海トラフ地震が発生した場合30センチの津波が20分から30分で到達、5メートルから10メートルの浸水被害が想定されています。このため毎年、高台にある代替施設へ移転する訓練を行っていて、17日は署員16人が参加しました。■井上琢己キャスタ