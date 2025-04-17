上海＝田村美穂】中国国営メディアなどが、ＡＩ（人工知能）を駆使し、米国のトランプ政権による関税措置を批判する内容の動画を相次いで発信している。風刺動画を拡散させ、米国への対抗心をあおっている形だ。中国国営新華社通信は４日、公式ホームページ上にＡＩで制作した３分１７秒の動画を投稿。ロボット「塔里夫（ターリーフー）」が、米国の利益を守るために輸入品に関税を課すよう指示されるものの、物価高や失業