１７日の香港マーケットは、主要８３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３３８．１６ポイント（１．６１％）高の２１３９５．１４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１８．４３ポイント（１．５２％）高の７８９７．４４ポイントと反発した。売買代金は１９２４億１１００万香港ドルとなっている（１６日は２１９９億９１７０万香港ドル）。中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。米