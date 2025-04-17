名古屋市瑞穂区で2025年4月15日、折れたサクラの木の枝が走行中の自転車を直撃し、女性がケガをしました。原因とみられる「木の老齢化」は各地で問題となっていて、植え替えをするなどの対策が進んでいます。 ■“名所100選”の場所で…当日は最大瞬間風速19m 強風によって折れたか 瑞穂区の山崎川沿いのサクラは、「日本さくら名所100選」にも選ばれています。 その山崎川沿いで15日午後5時半ごろ、折れた