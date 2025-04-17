中国の国家発展・改革委員会や国家エネルギー局などの4当局はこのほど、中国第1弾・計39のV2G大規模試行都市・プロジェクトを発表した。上海、常州、広州などの9都市と、北京の新型エネルギー貯蔵に基づくV2G協調制御試行事業などの30件のプロジェクトが含まれる。科技日報が伝えた。簡単に言えば、V2Gとは新エネルギー車を「モバイルバッテリー」に変え、電力網と電力を交換させることだ。双方向充放電（V2G）技術の支援により、