“ちいさな令和の歌姫”こと、村方乃々佳さんのインスタグラムが更新され、算数検定9級に見事合格したことを報告した。投稿では、「算数検定9級の合格証が届きました 幼稚園年長の3月に受験して、ひな祭りの動画でののちゃんが『全問正解だと思う！』と話していたテストです」と喜びを綴っている。続けて、「割り算を使ってペンの長さを求める計算で、ののちゃんは140cmと解答したと聞き、『でっかいペンだ！』と笑いました これは