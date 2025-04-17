窃盗の疑いで新潟市西区に住むアルバイト従業員の男（49）が16日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男はことし3月21日午前1時半頃、新潟市南区の自動車整備会社で、敷地内に保管されていたタイヤ8本（時価計2万円相当）を盗んだ疑いです。被害関係者から「タイヤを盗まれた」と届け出があり、警察が捜査していました。調べに対し男は「盗んだことは間違いない」と容疑を認めています。警察は動機や共犯がいるかどうかなど