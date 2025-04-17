香川県は、いわゆるトランプ関税の県内企業への影響などについて、関係機関と情報を共有する連絡会を開きました。 （米国関税措置に対する連絡会会長寺嶋賢治商工労働部長）「県内企業への影響を適切に把握し、影響がある企業に対しては適切な対応をしていく」 連絡会は、県をはじめ国、商工会、金融機関など24団体で構成されていて、きょう（17日）はそれぞれが設ける相談窓口や支援策などの情報を共有しました。日本貿易振興