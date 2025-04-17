香川県と高知県の知事が両県の共通の課題などについて意見を交わす会議が、きのう（16日）、高知市で開かれました。 【写真を見る】香川県と高知県の知事が両県の課題を共有人口減少対策や高速道路の整備促進など6つのテーマ【香川】 香川県と高知県の知事同士の会議は2015年度から行われていて、9回目の今回は高知市で開かれました。高知県の茺田省司知事と香川県の池田豊人知事は、人口減少対策や高速道路の整備