11月に開催される「おかやまマラソン」で、居住地を問わない一般枠のフルマラソンとファンランでランナー募集がきょう（17日）始まりました。 9回目となるおかやまマラソンは11月9日に開催され、フルマラソンと5.6キロのファンランが行われます。ランナーの募集は岡山県民を対象とする定員2000人のフルマラソンの県民優先枠と、居住地を問わない1万3000人のフルマラソンの一般枠、それに1400人のファンランのあわせて