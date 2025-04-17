ことしのゴールデンウィークは飛び石の休みです。みなさん、どう過ごすのでしょうか？そこで… 【写真を見る】名古屋で聞いた｢GWどうする？｣ ことしは飛び石連休 注目は“日帰りツアー” 大阪・関西万博や立山黒部アルペンルートが人気に （大野和之記者）「GWにどこへ行くのか、名古屋の街の人に聞いてみました」 （30代）「妻の実家（岡崎）に。子ども2人連れて祖父母に会う」 「温泉でも巡ろうかな