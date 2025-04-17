「九州スポーツキッズキャラバンＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙローソン」のラッピングカーの前で、今宮モデルのキッズグローブを手にする和田アドバイザー（撮影・軸丸雅訓）「九州スポーツキッズキャラバンＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙローソン」で子どもたちにプレゼントされる今宮モデルのキッズグローブを手にする和田アドバイザー（撮影・軸丸雅訓）１軍に合流した栗原（撮影・軸丸雅訓）１軍に合流した栗原（撮影・軸丸雅訓