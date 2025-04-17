爽やかショートヘアで春の装い伝説の月9ドラマ「ひとつ屋根の下」で柏木家の次女役を好演…49歳女優の最新ショットが反響を呼んでいる。インスタグラムで近況を報告したのは大路恵美。「舞台『FOLKER』のパンフレットが届きました♪」として、自身が出演した舞台のパンフレットを持ち、笑顔の写真を投稿。「観劇下さった方もそうでない方も『FOLKER』に思いを馳せて下さいませ」と締めくくった。「ひとつ屋根の下」次女・小