固く結ばれた絆は不変だ。現地時間４月16日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで、冨安健洋（怪我で離脱中）が所属するアーセナルが、レアル・マドリーと敵地で対戦。第１レグの３−０に続き、２−１で前回王者を下し、２戦合計５−１で16シーズンぶりのベスト４進出を決めた。英衛星放送『Sky Sports』によれば、ミケル・アルテタ監督は試合後、この勝利を「キャリア最高の夜の１つ」と表現。また、