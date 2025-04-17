全国一斉の学力テストが北海道内でも実施され、およそ７万４０００人の児童や生徒がテストに臨みました。中学校の理科では、学習用端末を使ったオンライン形式のテストが初めて導入されました。「全国学力テスト」は文部科学省が子どもの学力を把握するため実施しています。道内は小学６年生と中学３年生７万４３０３人が対象です。中学校の理科では、学習用端末を使ったオンライン形式のテストが初めて導入されました。北海道は２