国内女子ゴルフツアーのKKT杯バンテリン・レディースは18日から3日間、熊本・熊本空港CCで開催される。前週のスタジオアリス女子オープンでツアー2勝目を挙げた安田祐香（24＝マイナビNEC）は17日、プロアマ戦に出場し最終調整した。初優勝した24年のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンは短縮競技だったが、2勝目は3日間54ホールを完走しプレーオフの末にものにした。安田は「3日間戦えて優勝できたのも嬉しい。プレー