◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA(17日、東京ドーム)巨人のスタメンが発表されました。連勝中の巨人は前日ベンチスタートだったヘルナンデス選手が「6番・センター」、若林楽人選手も「7番・レフト」で2日ぶりにスタメン出場となります。先発は田中将大投手、今季は1試合に登板し3日の中日戦で5回96球1失点の内容で移籍後初勝利をマークしました。日米通算200勝にあと2勝としています。