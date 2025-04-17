看護師に対する傷害容疑で逮捕された女優の広末涼子（４４）が静岡県警浜松西署から釈放されてから一夜明けた１７日、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏がデイリースポーツの取材に対し、釈放時に感じた「違和感」や、危険運転致傷の疑いもある交通事故に関する今後の動きを解説した。小川氏は「家宅捜索で違法薬物は発見されず、検査も陰性だったということと、被害者との示談が１５日の内に成立したのではな