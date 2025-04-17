ユナイテッド航空のボーイング７３７ー８００型機が離陸時に動物と衝突した＝１３日/Courtesy Wyatt McCurry（ＣＮＮ）米ユナイテッド航空のボーイング７３７ー８００型機が１３日、コロラド州のデンバー国際空港を離陸する際に動物と衝突し、エンジンから出火していたことが分かった。衝突の様子を映像が捉えていた。航空無線サイト「ライブＡＴＣ」の音声には、航空管制官がパイロットに「右エンジンから時々小さな炎が噴出して