ラーメン店から激しい炎が上がり、木造2階建ての店舗が焼けました。目撃者「（音は）パチパチパチパチと、途中どこか崩れる音がしたり、ちょっと怖かった」警察によりますと、17日午前4時15分ごろ、岐阜市のラーメン店「一兆家」から火が出ました。火は約2時間後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての店舗、約120平方メートルが焼けました。けが人や逃げ遅れた人はいないということです。