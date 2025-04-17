◆ファーム交流戦くふうハヤテ０―１０巨人（１７日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人のドラフト２位・浦田俊輔内野手＝九産大＝が、適時打を含む２安打１打点、２盗塁の活躍でチームの大勝に貢献した。くふうハヤテとのファーム交流戦に「８番・遊撃」で先発出場。２回１死で中前安打を放つと、次打者・湯浅の初球に二盗に成功。５回２死では四球を選ぶと、再び湯浅の初球に二盗を決めて中前適時打で生還した。さらに８点リー