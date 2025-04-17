◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人は１７日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。田中将大投手が加入後、東京ドームで初先発。今季２勝目、日米通算１９９勝目を目指してマウンドに上がる。前日１６日にプロ初出場した笹原操希外野手が「８番・右翼」で２試合連続のスタメン入りを果たした。以下、両軍のスタメン。【ＤｅＮＡ】１（中）梶原、２（三）三森、３（右）度会、４（二）牧、５（