米最高峰のＧ１・ケンタッキーダービー（現地時間５月３日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）でルクソールカフェ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）に騎乗するジョアン・モレイラ騎手が４月１７日、美浦トレセンで意気込みを語った。前走の伏竜Ｓに続き連続騎乗となる同馬を「いいパフォーマンスで勝ってくれている」と高く評価。「ケンタッキーダービーは強い相手になるが、日本の馬がド