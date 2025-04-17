ムラサキスポーツは4月16日、遠征先の台湾でビルに落書きをしたと報じられた、所属するプロスケートボーダーの池田大亮（24歳）について、活動自粛を発表した。公式サイトに掲載された「弊社契約プロスケーター池田大亮の活動自粛に関して」では、「この度の弊社契約プロスケーター池田大亮に関する報道により、関係者の皆様ならびにファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝