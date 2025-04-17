公渕森林公園高松市東植田町 赤色や黄色、そしてグラデーションのものなど、さまざまな色合いが並び、まるでチューリップの虹がかかっているようです。高松市東植田町の公渕森林公園ではチューリップが見頃を迎えています。 （山下佳乃リポート）「カラフルなチューリップが一面に広がっています。きょうは日差しがたっぷり降り注いでいるので、より鮮やかに見えます」 管理事務所によ