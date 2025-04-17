日本時間の17日朝、”トランプ関税”を巡り赤沢経済再生担当大臣がトランプ大統領と会談を行いました。この関税による影響を懸念し、静岡県内でも対策に向けた動きが見られています。”トランプ関税”の見直しに向けた協議のためワシントンを訪問した赤沢経済再生担当相。元々はベッセント財務長官らとの協議の予定でしたが…。アメリカに向かって飛行中、突如トランプ大統領が協議に出席する意向を示し、”波乱の交渉”となりまし