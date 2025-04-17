¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ì FOLIAGE ¡Á¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ª¥Ë¥­¥¹¡Á¡Ù¡ÊÀÐÅÄ¥¹¥¤/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ì FOLIAGE ¡Á¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ª¥Ë¥­¥¹¡Á¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤àÃË»Ò¹»¡¦¥æ¥Ë¥ô¥§¡¼¥ë²Î·à³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀÄ½Õ¤È²Î·à¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾¯Ç¯²Î·à¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ì¡×¡£ËÜºî¤Ï¥²¡¼¥àËÜÊÔ¤ÎÁ°Æüëý¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡£ÃË½÷Î¾Ìò¤òÃË»Ò¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤¹²Î·à¤ò³Ø¤Ö³Ø¹»¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¨¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃËÌò¤Î¥È¥Ã¥×