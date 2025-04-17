広東省仏山市にある美的庫卡スマート製造科学技術パークで撮影した産業用ロボットの生産ライン。（３月２５日撮影、仏山＝新華社記者／〓華）【新華社北京4月17日】中国国家税務総局が15日に発表した増値税（付加価値税）インボイスに基づくデータによると、中国製造業は今年1〜3月、発展の質が安定の中で向上し、ハイエンド化、スマート化、グリーン（環境配慮型）化への移行が加速した。ハイエンド化のテンポが加速し