通貨オプションボラティリティードル円１週間１４．４％付近上昇一服も神経質に振れる USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK14.3610.8910.809.35 1MO13.259.7110.969.07 3MO12.239.0110.918.73 6MO11.558.7010.808.62 9MO11.068.4710.648.55 1YR10.778.3710.548.55 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1