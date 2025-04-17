米国の伝統ある学生トーナメント、第78回ウエスタン・インターカレッジの最終ラウンドが16日（日本時間17日）、米カリフォルニア州サンタクルーズのパサティエンポゴルフクラブ（6521ヤード、パー70）で行われた。4位からの逆転を狙った初出場の日大は8オーバーと伸ばせず、通算7オーバーの4位で終えた。サンディエゴ州立大が2アンダーで回り、通算6アンダーで逆転優勝した。スタンフォード大が通算1アンダーで2位に続いた。