◇社会人野球第67回JABA岡山大会Bブロックトヨタ自動車12―3西部ガス（2025年4月17日倉敷市営）昨年の岡山大会を制た西部ガスは、トヨタ自動車に7回コールド負けを喫し、予選リーグ敗退となった。両チームともに2勝0敗で、勝った方が決勝トーナメントに進出する大一番。西部ガスは2回に幸先よく2点を先制も、3回に先発右腕の松本翔（かける＝21）が先頭打者への四球から乱れて3点を失い逆転を許した。救援陣もトヨタ自