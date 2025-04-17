お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（39）が17日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）に生出演。X（旧ツイッター）のサブアカウントについて語った。相方の西野創人から「誰しもあるんじゃないかと思ってるんですけど…裏アカある人結構居るんじゃないかな」と話題が切り出され、「ナダルがあったんですよ…僕も全く知らんかった」と明かされる一幕があった。「テレビでばれちゃ