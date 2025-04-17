八十二銀行（長野市）で１７日、インターネットバンキングやアプリでの口座残高確認などのシステムに接続しづらくなるシステム障害が発生した。システムを運用する日本ＩＢＭによると、同社のデータセンターで起きたトラブルが原因だという。システム障害は１７日午前９時過ぎに発生し、午後７時１０分までに復旧した。日本ＩＢＭは「サイバー攻撃を受けた可能性がある」として、個人情報の流出の有無を確認している。